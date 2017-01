Filemijder rijdt te water in Noordwijk

Foto: Leon Gielen Bekijk Fotoserie

NOORDWIJK - Een auto is dinsdagochtend in het water langs de Leidsevaart in Noordwijk beland. De bestuurder was op de weg gekeerd om een file te vermijden, maar belandde via de berm half in het water met zijn voertuig.

De auto was nog maar een week oud. Een bergingsbedrijf heeft het nagelnieuwe voertuig uit het water getakeld.