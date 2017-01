CDA Teylingen: ’Monumentenbeleid moet anders’

Archieffoto Hielco Kuipers De sloop van de boerderij bij de Nagelbrug.

TEYLINGEN - Historische panden in Voorhout, Sassenheim en Warmond moeten beter tegen de sloopkogel en verpaupering worden beschermd. Daarvoor pleit de Teylingse CDA-fractie. „Door bezuinigingen hebben we nu een wel heel mager monumentenbeleid”, legt raadslid Sybrinne de Vries uit.

Door Roy Hazenoot - 11-1-2017, 9:35 (Update 11-1-2017, 9:35)

Het monumentenbeleid heeft in Sassenheim geleid tot verpaupering van Villa West End en het verdwijnen van het witte huisje in de Hoofdstraat. In Voorhout betekende het de sloop van boerderij Oostdam bij de Nagelbrug.

Weeffouten

„Na drie jaar moeten we helaas constateren dat het beleid...