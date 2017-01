Nieuw onderzoek naar duurzame bollenteelt

Foto Arjen Vos Maurice Tax van Bright Spark vertelt over desinfecteren met actief chloor. Op de voorgrond luisteren André Hoogendijk, Loek Hermans en Klaas-Jan van der Bent aandachtig toe.

VIJFHUIZEN - Er komt nog in 2017 een plan voor nader onderzoek naar duurzamere teeltmethoden van bloembollen. Dat kondigde André Hoogendijk, adjunct-directeur van de bollentelersorganisatie KAVB, gisteren aan tijdens de 67ste Mechanisatietentoonstelling in Vijfhuizen.

Door Roza van der Veer - 11-1-2017, 22:00 (Update 11-1-2017, 22:00)

Spoed is nodig om voor 2018 in aanmerking te komen voor een bijdrage van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Boegbeeld Loek Hermans riep de bollensector snelheid te maken, want zo waarschuwde hij: „De druk om duurzamer en groener te telen, is groot en wordt steeds groter.”

De Topsector Tuinbouw &...