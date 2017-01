JUB Holland wint Tuinbouw Ondernemersprijs

Foto Hielco Kuipers De directieleden van JUB Holland springen op als ze horen dat ze hebben gewonnen.

LISSE - Dolf, Frank, Robbert en Jaap-Jan Uittenbogaard (vanaf links) springen juichend op als het hoge woord er uit is. JUB Holland uit Noordwijkerhout - waarvan dit kwartet de directie vormt - heeft de Tuinbouw Ondernemersprijs 2017 gewonnen. De prestigieuze onderscheiding - de belangrijkste in de sector - werd woensdagmiddag uitgereikt in het Oranje Nassaupaviljoen in Keukenhof. Daar hield de Nederlandse tuinbouwsector haar jaarlijkse feest, annex nieuwjaarsreceptie rond de uitreiking van de prijs.

Door Paul de Vlieger - 11-1-2017, 20:58 (Update 11-1-2017, 20:58)

Volgens de jury is JUB (Jac . Uittenbogaard &...