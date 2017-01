Vuurwerkschade in Katwijk is 5.000 euro lager

KATWIJK - De vuurwerkschade tijdens de jaarwisseling in de gemeente Katwijk is vijfduizend euro lager dan het jaar daarvoor. In de dorpen is aan iets minder dan 20.000 euro aan gemeentelijke spullen vernield. In 2014 was de schade in totaal 44.000 euro en in 2015 40.000 euro.

Door Alieke Hoogenboom - 12-1-2017, 9:26 (Update 12-1-2017, 9:26)

Vooral vuilnisbakken (27 stuks), verkeersborden (23) en speeltoestellen (14) liepen afgelopen jaarwisseling schade op. In Valkenburg is een reeks afvalbakken vernield en daar is een looproute in te herkennen, meldt de gemeente. De politie zoekt nog naar de daders.

In Katwijk aan den Rijn is de schade het minst en zijn ’slechts’ acht vernielingen gerapporteerd. In Katwijk aan Zee (14), Valkenburg en Rijnsburg (17) en Katwijk Noord (21) waren dat er een stuk meer.

Wethouder Jacco Knape is blij dat het schadebedrag is gedaald, maar vindt dat het nog veel beter kan. ,,De jaarwisseling is een moment om terug te blikken en vooruit te kijken. Hier hoort geen vandalisme bij. Zeker het aantal vernielde straatkolken blijkt elk jaar enorm.’’

Vorig jaar was de schade aan straatkolken ruim 37.000 euro. De schade van twee weken geleden is nog onbekend, want die wordt pas zichtbaar na een grote regenbui. Dat geldbedrag komt nog bovenop de eerste berekening.