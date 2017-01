Eerste flat aan Hoorneslaan tegen de grond

Foto Hielco Kuipers

KATWIJK - De sloop van de flats aan de Hoorneslaan in Katwijk aan Zee is in volle gang. Woensdag ging de eerste flat tegen de grond, de komende weken volgen de andere twee gebouwen.

De Katwijkse woningcorporatie Dunavie laat op diezelfde plek drie nieuwe complexen bouwen met daarin 87 sociale huurappartementen. In de flat komt ook een lift. De bouw begint in juni.

De voormalige bewoners zijn het afgelopen jaar verhuisd naar een andere woning in de gemeente Katwijk of een omliggend dorp. Voor velen viel de verhuizing rauw op hun dak, maar door een urgentieverklaring bij Woningnet hebben alle 96 huishoudens op tijd een nieuwe stek gevonden.