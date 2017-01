Parkeerterrein in de plaats van Burgland

Archieffoto Hielco Kuipers Huis ter Duin.

NOORDWIJK - Het nieuwbouwproject van Burgland aan de Nicolaas Barnhoornweg in Noordwijk gaat niet door. Doordat de ontwikkelaar de bouw van een appartementencomplex niet meer ziet zitten, wordt de gemeente weer eigenaar van de grond. Op die plek zouden nu zestig parkeerplaatsen kunnen worden gecreëerd. Ook komt er een onderzoek naar de mogelijkheden van parkeren aan de zeezijde nabij Huis ter Duin.

Door Peter van der Hulst - 12-1-2017, 11:46 (Update 12-1-2017, 11:46)

