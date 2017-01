Zorgen over opvang van statushouders in lokaal

NOORDWIJK - De opvang van statushouders in een schoolgebouw aan de Uitvaltij blijven de gemoederen bezig houden. Inmiddels hebben 428 omwonenden een petitie ondertekend waarin zij aangeven niet blij te zijn met de opvang van deze mensen met een verblijfsvergunning in een verbouwd klaslokaal.

Door Peter van der Hulst - 12-1-2017, 11:48 (Update 12-1-2017, 11:48)

,,Een heleboel mensen zijn tegen’’, betoogde Marianne Zuidhoek namens vele buurtbewoners tijdens een informatieve sessie met de politieke fracties in het gemeentehuis. ,,Over een gezin met kleine kindjes valt te praten, maar een goed plan vinden we het...