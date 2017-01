Vrouw rijdt met auto tegen gevel tuincentrum aan in Lisse

Foto’s: Leon Gielen Bekijk Fotoserie

LISSE - Op het parkeerterrein van tuincentrum Overvecht op de Heereweg in Lisse is donderdag een automobiliste per ongeluk tegen de gevel van een winkel aangereden. Ze reed haar eerder geparkeerde auto met volle vaart de verkeerde kant op en zorgde voor veel schade.

Door Jan Balk - 12-1-2017, 14:09 (Update 12-1-2017, 14:09)

De vrouw reed in een automaat en had de versnelling niet in de achteruit staan. Ze reed tegen de stalen beplating. De vrouw mankeerde niets.

De brandweer heeft samen met de politie de auto weer op het parkeerterrein geduwd. Het voertuig is later verwijderd door een bergingsbedrijf.