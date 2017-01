’Een kerkscheuring dreigt in Rijnsburg’

Foto Taco van der Eb In mei vorig jaar was de laatste kerkdienst in de Maranathakerk in Rijnsburg.

RIJNSBURG - Rijnsburgers Frits de Mooij en Hans de Snaijer maken zich grote zorgen over de gereformeerde kerkgemeenschap in hun dorp. De twee strijden al jaren voor het openhouden van de Maranathakerk. Dat is niet gelukt, want die werd in mei vorig jaar gesloten. Volgens de mannen heeft dat de kerkgemeente geen goed gedaan. ,,Niemand durft het woord kerkscheuring in de mond te nemen, maar dat is wel wat dreigt te gebeuren’’, zegt De Mooij.

Door Alieke Hoogenboom a.hoogenboom@hollandmediacombinatie.nl - 13-1-2017, 8:00 (Update 13-1-2017, 8:00)

De sluiting van de Maranathakerk - en...