Plannen en kansen voor ’dubbeldorp’ Lisse-Lisserbroek

Archieffoto Hielco Kuipers Dubbeldorp Lisse en - aan de overkant van de Ringvaart - Lisserbroek. Over de wederzijdse kansen wordt een speciale avond belegd.

LISSE/LISSERBROEK - Lisserbroek gaat de komende jaren flink groeien. Wat betekent dit voor het polderdorp? En wat betekent het voor naaste buur Lisse? De wederzijdse kansen voor ’dubbeldorp’ Lisse en Lisserbroek staan dinsdag 24 januari centraal tijdens een inloopavond. Gehouden in Lisse maar bedoeld voor beide dorpen.

Door Paul de Vlieger - 13-1-2017, 9:49 (Update 13-1-2017, 9:58)

Op de avond, die wordt geleid door de wethouders Adam Elzakalai van Haarlemmermeer en Evert Jan Nieuwenhuis van Lisse, worden om te beginnen drie presentaties gegeven. Een door de gemeente Haarlemmermeer. Een door de dorpsraad van Lisserbroek. En een door de projectontwikkelaars, die hun plannen ontvouwen voor het polderdorp.

,,Voor inwoners die willen weten wat ze in Lisserbroek van plan zijn is deze bijeenkomst interessant. Maar bijvoorbeeld ook voor scholen, verenigingen en ondernemers in Lisse, die ongetwijfeld wat gaan merken van de groei van Lisserbroek. Ook wordt er een toelichting gegeven op lopende onderzoeken naar verkeer en parkeren’’, zegt Nieuwenhuis.

Op de bijeenkomst wordt niet verteld welke type huizen waar in Lisserbroek komen en hoe ze eruit zien. Wel de aantallen woningen die worden gebouwd, de planning en dergelijke.

De dubbeldorp-avond wordt dinsdag 24 januari gehouden in het Lissese gemeentehuis en begint om 19.30 uur.