Motie KiesKatwijk over onderzoek overheidssteun krant ingetrokken

KATWIJK - Jaap Haasnoot, fractievoorzitter van KiesKatwijk, heeft de aangekondigde motie om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden voor overheidssteun aan het Leidsch Dagblad en andere lokale en regionale media ingetrokken.

Door Alieke Hoogenboom - 13-1-2017, 17:13 (Update 13-1-2017, 17:13)

Hij wist donderdag voorafgaand aan de raadsvergadering dat geen van de negen andere fracties voor zijn voorstel zou stemmen en dus had het in zijn ogen geen zin de motie in te dienen. Haasnoot heeft nog wel een poging gedaan het onderwerp op een andere manier te agenderen, maar zijn verzoek kreeg geen steun.

,,Het politieke spel en het laten struikelen van een collega-raadslid was dus belangrijker dan de inhoud van de kwestie’’, zegt hij daarover. ,,Mij ging het om het laatste omdat ik oprecht zeer bezorgd ben over het wegvallen van professionele regionale journalistiek.’’

Anita van Ginkel, fractievoorzitter van Hart voor Katwijk, schrijft in een reactie op Haasnoot dat ze vindt dat consumenten, in dit geval lezers, bepalen of een krant levensvatbaar is en niet de gemeenteraad. De discussie daarover had volgens haar kunnen worden gevoerd als de motie was ingediend. ,,De mogelijkheid was er gewoon’’, zegt ze.

Op Twitter schrijft PvdA-fractievoorzitter Matthijs van Tuijl over Haasnoot: ,,Mijn collega-raadslid houdt van stemmingmakerij. Veel partijen willen brede discussie over lokale en regionale journalistiek.’’

Haasnoot is teleurgesteld dat het zo is gelopen, maar kondigt aan dat hij volgende week met een concreet idee komt over hoe de regionale journalistiek kan worden gesteund.