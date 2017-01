’Kans Unmanned Valley nu pakken’

KATWIJK - ,,Pakken we de kans nu niet, dan pakt een ander land die.’’ Die woorden sprak Prins Pieter-Christiaan van Oranje de Katwijkse gemeenteraadsleden donderdag toe. De prins is groot voorstander van een Unmanned Valley op voormalig marinevliegkamp Valkenburg. Volgens hem is zo’n test- en kenniscentrum voor drones niet alleen goed voor de lokale economie. ,,Unmanned Valley zal een Europese uitstraling hebben.’’

Door Alieke Hoogenboom a.hoogenboom@hollandmediacombinatie.nl - 14-1-2017, 8:30 (Update 14-1-2017, 8:30)

Woningen én testcentrum voor drones in Valkenburg

Voor het gebied ligt al jaren een plan voor een nieuwe woonwijk, recreatie en groen, maar het gemeentebestuur heeft onlangs vastgesteld dat er ook ruimte is voor het ontwikkelen en toepassen van onbemande vliegtuigen. De locaties waar straks wordt begonnen met het bouwen van woningen en het testgebied, moeten weinig invloed op elkaar hebben. Daardoor kan flexibel met de ruimte worden omgegaan. Wethouder Klaas Jan van der Bent wil vijf jaar uittrekken om te zien hoe de ontwikkeling verloopt.

,,Kijk niet meteen naar beperkingen, maar naar de totale mogelijkheden’’, zei Van Oranje die sprak namens Stichting Unmanned Valley. ,,Drones zijn een internationaal groeiende industrie.’’ Negentig procent van de kennis is volgens hem al te vinden in de regio, zoals universiteiten, (drone)bedrijven en het spacecluster in Noordwijk. Ook grote bedrijven als Google en Amazon willen zich in Valkenburg vestigen, weet hij. ,,Ik zou hier niet zitten als ik niet in deze industrie geloof.’’

De Zuidhollandse Vliegclub (ZHVC) is enthousiast over een Unmanned Valley, waar ook de vereniging terecht kan. ,,De piloten staan te trappelen de lucht in te gaan’’, zei voorzitter Robbert Weeda. ZHVC heeft momenteel geen thuisbasis en wil zweefvliegen nieuw leven inblazen. Pieter van der Ham, voorzitter van Stichting Nationaal Smalspoor, pleit ervoor dat een uitbreiding van Smalspoormuseum Leiden Katwijk aan het Valkenburgse Meer wordt meegenomen in het onderzoek naar de invulling van het terrein.

De raadsleden zijn over het algemeen positief over het plan voor het voormalige marinevliegkamp. Wel willen ze ervoor waken dat Valkenburg wordt volgebouwd: er moet aandacht blijven voor groen. Over twee weken nemen ze een besluit.