’Er lag een campagne klaar om de verkiezingen te beïnvloeden’

Publiciteitsfoto Bram Mol.

NOORDWIJK - Hotels van Oranje is één van de gezichtsbepalende bedrijven in de regio Leiden. Van het zieltogende Boulevard Hotel in 1985 tot het hoogtepunt, het logeren van de Chinese president Xi in 2014; Mol en partner (ook privé) Charles de Boer bouwden een bloeiend bedrijf op. Dat voor ’100 miljoen’ nieuwbouw pleegt.

Door Peter Olsthoorn - 14-1-2017, 9:10 (Update 14-1-2017, 9:10)

Mol praat zonder mede-eigenaar en partner – zowel zakelijk als privé - Charles de Boer aan zijn zijde maar met hun assistent – al bijna 30 jaar! - Mariëlle...