Dunavie oogst lof bij gemeenteraad voor ontwerp Visserijschool

Ontwerp HVE Architecten De visserijschool met daarin woningen en daarnaast een appartementencomplex.

KATWIJK - Het bouwplan van woningcorporatie Dunavie in en rondom de Visserijschool in Katwijk aan Zee krijgt de steun van de gemeenteraad. ,,Een nuttig woningbouwplan op een prachtige plek in Katwijk’’, zei Ton de Vries (ChristenUnie) donderdagavond tijdens de raadsvergadering.

Door Alieke Hoogenboom - 13-1-2017, 19:52 (Update 13-1-2017, 19:59)

De raadsleden zijn te spreken over het ontwerp en dat er ’eindelijk’ iets met de Visserijschool gebeurt. Dat is beter voor het aanzicht en het monument krijgt weer een duidelijke functie. ,,We delen uw gevoelens als het gaat om het maritieme verleden...