’Goedhart moet over fusie veel terughoudender zijn’

NOORDWIJKERHOUT - Burgemeester Gerrit Goedhart van Noordwijkerhout spreekt zich te nadrukkelijk uit vóór een fusie van Noordwijkerhout met Noordwijk. Dat vindt een flink deel van de plaatselijke politiek. ,,Iets meer terughoudendheid is gewenst’’, aldus de raadsleden.

Door Paul de Vlieger - 15-1-2017, 16:06 (Update 15-1-2017, 16:06)

De politici, die de kwestie aankaartten tijden een commissievergadering, doelden op Goedharts speech tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie. Daarin hield de burgemeester een warm pleidooi voor fusie. Een dag later, tijdens een bijeenkomst met de pers, herhaalde Goedhart nog eens zijn standpunt en kreeg hij ook bijval van alle wethouders.

Een aantal commissieleden vond dat B en W daarmee voor de muziek uitlopen, omdat immers een participatietraject met de inwoners van de dorpen over een intensievere samenwerking (of fusie) tussen de twee dorpen nog moet worden gehouden. Volgende week zijn er zogeheten dialoogsessies met inwoners, ondernemers en verenigingen.

Ook vreesde een aantal leden dat Goedharts strategie wel eens kwaad bloed zou kunnen zetten bij de lokale partijen in Noordwijk (Puur Noordwijk en LSNZ, red.). Die zijn nog niet bepaald een warm voorstander van fuseren, maar hebben wel een meerderheid in de Noordwijkse raad.

Goedhart verdedigde zich door te stellen dat de pers zijn speech wel erg krachtig had samengevat en ook het woord ’fusie’ in de kop had gezet. ,,In de speech zat wat meer nuance.’’ Aan de andere kant vond hij het, juist met het oog op de naderende inspraak, niet zo verkeerd dat er ’wat stevig op de trom is geroffeld’.