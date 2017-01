Drainage kustwerk Noordwijk werkt nauwelijks

NOORDWIJK - Het moest een einde maken aan alle grondwaterproblemen in Noordwijk aan Zee, maar de drainage die onlangs is aangelegd onder het kustwerk voor de boulevard, blijkt nauwelijks te werken.

Door Peter van der Hulst - 15-1-2017, 16:07 (Update 15-1-2017, 16:07)

De zevenhonderd meter lange pijplijn zou per etmaal zo’n 500 tot 600 kuub water moeten kunnen afvoeren, maar haalt dat bij lange na niet. ,,Per dag wordt slechts vijf procent van het water opgepompt’’, deelde wethouder Dennis Salman aan de gemeenteraadsleden van Noordwijk mee. Verschillende partijen als gemeente, Hoogheemraadschap van Rijnland, maar ook de aannemer onderzoeken de oorzaak. Onduidelijk is wanneer die resultaten bekend zijn. ,,De aannemer heeft nu niet voldaan aan zijn opdracht’’, aldus Salman over de drainage.

Enkele jaren geleden klaagden bewoners en ondernemers van de Hoofdstraat en omgeving over ondergelopen kelders, natte muren en aangetaste voorraden. Onderzoeken wezen uit dat de kustverdediging - aanleg kustwerk en verbreding van het strand - de belangrijkste veroorzaker van het waterprobleem was. De drainage moest daar een einde aan maken, maar die werkt dus nog niet.