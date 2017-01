Noordwijkerhout loopt uit voor Dansmariekefestival

Foto Hielco Kuipers

NOORDWIJKERHOUT - Het is vaste prik in de aanloop naar het Noordwijkerhoutse carnaval: het Dansmariekefestival in De Schelft. De hele middag lang genoten zondag veel Noordwijkerhouters en bezoekers van buiten van het spektakel in de Prinsenzaal.

Uiteraard waren de junioren- én senioren van de organiserende Kaninefaaten van de partij. Plus talloze dansmariekegroepen uit het hele land. Een wedstrijd was het niet, het ging om de show. Wel was er een jury, maar die gaf slechts tips.

En zoals het spreekwoord zegt, geldt ook bij dansmariekes dat jong geleerd oud gedaan is.