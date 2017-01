DunaAtelier verhuist pas een jaar later

KATWIJK - Niet alleen het DunaAtelier, maar mogelijk ook Natuurcentrum Katwijk krijgt een vaste plek op het Duinplein in Katwijk aan Zee. De twee zijn met elkaar in gesprek over de mogelijkheden. Daardoor is de geplande verhuizing van de expositieruimte van Stichting Kunstvereeniging Katwijk (SKK) een jaar uitgesteld.

Door Alieke Hoogenboom a.hoogenboom@hollandmediacombinatie.nl - 16-1-2017, 17:17 (Update 16-1-2017, 17:17)

,,Dat is totaal geen teleurstelling, hoor’’, zegt Jack Vlieland, voorzitter van SKK. ,,We kunnen elkaar op die plek versterken wat betreft bezoekers. Onze huidige plek aan de Boulevard zorgde vorig jaar voor 10.000 bezoekers....