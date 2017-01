Droneraces en testlocatie in Valkenburgse hangaar

VALKENBURG - Voormalig piloot Jeroen Engelkes opent in februari de deuren van Drone Center Valkenburg. Een indoorruimte waar bedrijven en particulieren onbemande vliegtuigen kunnen testen. Daarnaast kunnen ze hulp krijgen bij het op poten zetten van hun onderneming. De test- en ontwikkellocatie voor drones komt in een grote hangaar op het voormalige marinevliegkamp in Valkenburg.

Door Alieke Hoogenboom - 17-1-2017, 8:00 (Update 17-1-2017, 8:00)

Speciale bril

De ruimte is zo’n 2.500 vierkante meter groot en vijftien meter hoog, waardoor ook zogenaamde droneraces kunnen worden gehouden. Een camera in de drone zorgt ervoor dat de piloot via een speciale bril meekijkt en het vliegtuigje bestuurt. Volgens Engelkes een opkomende sport. ,,Er is gigantisch veel belangstelling voor’’, zegt hij. ,,In Amerika houden ze die races in voetbalstadions en in Saoedi-Arabië is zelfs een competitie waar het prijzengeld een miljoen euro bedraagt. Ook in Nederland begint de sport serieuze vormen aan te nemen.’’

Vliegscholen

Naast hobbyisten en sporters, zijn ook bedrijven en vliegscholen geïnteresseerd. Engelkes gaat zich focussen op drie activiteiten: testen, racen en trainen. ,,Je kunt bij het centrum terecht voor zowel ontspanning, als de beoefening en toepassing van het vak. Een ruimte is op incidentele basis te huur, maar ik merk dat ook behoefte is aan vaste plekken. Wellicht een idee voor in een later stadium. Ik wil nu alle opties openhouden en flexibel zijn.’’

De voormalig piloot kijkt er naar uit om te beginnen. ,,Ik vind het spannend en ben benieuwd hoe het centrum zich gaat ontwikkelen. De dronesector is nog heel nieuw, dus het is lastig een voorspelling te doen.’’

Meer info op www.dronecentervalkenburg.com De hangaar gaat op 6 februari officieel open.