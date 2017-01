Parkeren bij de duinen wordt goedkoper

KATWIJK - Strandbezoekers en wandelaars zijn binnenkort net zoveel geld kwijt voor een parkeerplek bij de Noord- en Zuidduinen, als in een van de parkeergarages. De Katwijkse gemeenteraad heeft besloten de uurtarieven gelijk te stellen.

Door Alieke Hoogenboom - 17-1-2017, 10:22 (Update 17-1-2017, 10:22)

Een uurtje parkeren bij de duinen kost een bezoeker nu twee euro. In de parkeergarages in de dorpskern is iemand met 1,70 euro per uur goedkoper uit. Het gemeentebestuur hoopt door de gelijkstelling van de uurprijs de parkeerdruk in Katwijk aan Zee te verminderen. Daarnaast wordt straatparkeren, waarvoor een hoger uurtarief geldt, minder aantrekkelijk.

De sportparkeervergunning wordt gewijzigd in een ledenvergunning. Verenigingen krijgen twintig van die parkeervergunningen. De naam van de regeling is veranderd, omdat ook maatschappelijke instellingen en kerken van de vergunning gebruikmaken.

GemeenteBelangen, VVD en D66 willen een discussie over het huidige parkeerbeleid. Ze vinden het onlogisch dat steeds kleine wijzigingen worden doorgevoerd. Het huidige beleid loopt tot en met 2018. Voor B en W reden dat pas in 2018 onder de loep te nemen.