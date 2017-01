Bijl in groen rond wijk Lisse

LISSE - Het groen in de randzone van de Lissese wijk Meerenburgh wordt aangepakt. Ook de beschoeiing rond de wijk wordt vervangen.

Door Paul de Vliegerp.de.vlieger@hollandmediacombinatie.nl - 17-1-2017, 10:32 (Update 17-1-2017, 10:32)

Over de groene strook aan de randen van Meerenburgh wordt veel geklaagd door de wijkbewoners. Er is sprake van veel achterstallig onderhoud. Veel bomen zijn inmiddels, gelet op hun standplaats, onacceptabel groot geworden en struiken en heesters zijn doorgeschoten.

Volgens een ambtelijke notitie is het onbegrip over de staat van het groen zelfs zo groot dat sommige wijkbewoners het recht in...