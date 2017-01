Foto’s pinpasdieven Noordwijk vrijgegeven

NOORDWIJK - Twee verdachten hebben op 28 oktober in 2016 een 78-jarige vrouw haar pinpas afhandig gemaakt in Noordwijk en twaalfhonderd euro opgenomen. De politie gaf dinsdag foto’s vrij van de verdachten.

Door Internetredactie - 17-1-2017, 19:51 (Update 17-1-2017, 19:51)

De politie is op zoek naar een man en een vrouw. Van de man zijn foto’s gemaakt tijdens het pinnen. Van de vrouw is een foto te zien die is gemaakt in de Albert Heijn aan het Bonnikeplein in Noordwijk.

Het vrmoeden bestaat dat de man de pincode van het slachtoffer heeft afgekeken toen zij in de supermarkt haar boodschappen afrekende met haar pinpas.

Gebrekkig Engels

Toen ze bijna thuis was, werd het slachtoffer in gebrekkig Engels aangesproken door de vrouwelijke verdachte. Het slachtoffer werd gevraagd of zij een adres wilde opschrijven.

Toen het slachtoffer de vrouw had geholpen, kwam er een man bij hen staan. Dit was dezelfde man uit de Albert Heijn. Ze namen afscheid met een handdruk en verdwenen.

De vrouw werd later door haar bank gebeld. Haar pas was geblokkeerd omdat er twaalfhonderd euro was opgenomen, meldt de politie. Het slachtoffer kwam er op dit moment achter dat haar bankpas was verwisseld.

Mennes die de verdachten herkennen, wordt gevraagd te bellen met 09-8844 of 0800-7000 (anoniem)