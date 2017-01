KNRM Noordwijk en Katwijk vaker op land actief

Foto Arie van Dijk De nieuwe reddingsboot van Katwijk, de Edith Grondel wordt getest op een ruige zee.

NOORDWIJK/KATWIJK - Steeds vaker wordt een beroep gedaan op de vrijwilligers van de KNRM. Naast het voor de hand liggende werkgebied op zee, verlenen de redders steeds vaker bijstand in de duinen.

Door Peter van der Hulst - 18-1-2017, 10:44 (Update 18-1-2017, 11:14)

Dag in dag uit staan de vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) paraat om bijstand te verlenen aan schepen in nood. De seizoenspiek op het strand was lange tijd zeer overzichtelijk. Op mooie zomerse dagen was het druk, maar daarbuiten viel er niet al te veel te beleven....