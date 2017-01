Beloning voor scheiden van afval in Noordwijk

Foto Taco van der Eb Jørgen van Rijn en Dennis Salman in het nieuwe filiaal.

NOORDWIJK - ’Samen sparen we de natuur’. De tekst op een witte muur geeft aan waar het ’Afval loont’ allemaal om te doen is. Door met vereende krachten restafval gescheiden aan te leveren, wordt een substantiële bijdrage aan het milieu geleverd. Verenigingen en particulieren houden er ook nog een aardig zakcentje aan over.

Door Peter van der Hulst - 19-1-2017, 11:11 (Update 19-1-2017, 11:11)

Wie het filmpje van ’Afval loont’ op YouTube aanschouwt, ziet een jongen met een handkar langs de huizen gaan om afval als plastic en kranten aan huis op te...