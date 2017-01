Man van 64 uit Hillegom verkoopt drugs aan Haarlemmer

HAARLEM - Op de Oude Zijlvest in Haarlem heeft een 64-jarige man Hillegom geprobeerd om drugs te verkopen aan een 40-jarige Haarlemmer. Beide mannen zijn aangehouden.

Door Jan Balk - 19-1-2017, 13:57 (Update 19-1-2017, 13:59)

Op woensdagmiddag rond 15:45 uur zag de politie een ontmoeting tussen de twee personen op de Oude Zijlvest in Haarlem. Een van de personen was een bekende van de politie omdat hij in december 2016 al eens was aangehouden op verdenking van handel in harddrugs.

De politie zag ook dit keer dat er iets verhandeld werd. Bij controle bleek de koper uit Haarlem twee bolletjes harddrugs bij zich te hebben. De verkoper uit Hillegom had ook nog twee bolletjes harddrugs en een zakje hash bij zich.