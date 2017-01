Rechterlijk pardon na mishandeling moeder

Foto ANP

DEN HAAG/NOORDWIJK - Een ruzie, op 9 oktober vorig jaar, tussen een beschonken Noordwijker (47) en zijn bijna 80-jarige moeder in haar huis in Noordwijk, liep zo uit de hand dat de vrouw tot bloedens toe gewond raakte. Woensdag achtte de Haagse politierechter de Noordwijker schuldig aan mishandeling, maar legde hem geen straf op.

Door Roel Visser - 19-1-2017, 22:26 (Update 19-1-2017, 22:55)

'Ik houd zielsveel van haar en zou haar nooit iets kunnen aandoen'

,,Ik geef een rechterlijk pardon’’, zei de rechter. U doet al genoeg om uzelf te helpen.’’ Het Openbaar Ministerie had even daarvoor twintig uur voorwaardelijke werkstraf geëist, plus een verplichte gedragsbehandeling.

Feestje

De bij zijn moeder inwonende Noordwijker was die avond zwaar aangeschoten thuisgekomen na een feestje met tennisvrienden. Toen zijn moeder hem geïrriteerd beval meteen naar bed te gaan, ontstak zoonlief in woede.

Scheldend zou hij haar bij haar armen hebben gepakt en haar vervolgens zo’n harde duw hebben geven dat de vrouw met haar hoofd tegen een bank viel. Daardoor ontstond een flinke, open wond.

Toen even later politieagenten arriveerden, schold de Noordwijker ook hen nog eens uit. ,,Wat wou jij nou, mavootje”, zo beet de voormalige zakenman een van de politieagenten toe. ,,Vreselijk, erkende de verdachte zelf tijdens zitting: ,,Zoiets mag je natuurlijk nooit zeggen.”

De man hield vol dat hij zijn moeder niet had willen verwonden.. ,,Ik houd zielsveel van haar en zou haar nooit iets kunnen aandoen.’’ Hij probeerde haar enkel tot bedaren te brengen, zei hij. Maar de rechter vond dat hij toch te wild tekeer was gegaan.

Ongeluk

De oorzaak van het uit de hand lopen van ruzies - een jaar eerder was de politie ook al eens aan huis geweest - moet volgens de verdachte zes jaar eerder in Thailand worden gezocht. Daar had de man, die als zakenman vijftien jaar in China werkte, een zwaar scooterongeluk gekregen. Een van de gevolgen was ernstig hersenletsel.

De Noordwijker moest zijn werk destijds opgeven en kwam depressief weer in Noordwijk bij zijn moeder terecht. ,,Ik begon te drinken en ben om het minste of geringste zo emotioneel. Het valt ook niet mee. Ik moet nu werk doen als hovenier.’’

De advocate van de Noordwijker benadrukte dat hij er zelf alles aan heeft gedaan om hulp te zoeken. ,,Sinds zijn terugkeer in Nederland, in 2013, slikt mijn cliënt medicijnen. Ook is hij in behandeling gegaan bij een psychiater van de GGZ.’’

In zijn laatste woord legde de Noordwijker uit dat hij toe is aan verandering. ,,Ik wil op mezelf wonen. Als die GGZ-behandeling klaar is. Mijn leven moet weer vorm krijgen.”