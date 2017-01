Man na achtervolging aangehouden in Noordwijkerhout

NOORDWIJKERHOUT - Op het Landbouwplein in Noordwijkerhout heeft de politie in de nacht van donderdag op vrijdag na een achtervolging een man aangehouden. De voetganger gedroeg zich verdacht en had geen identiteitsbewijs bij zich.

Door Jan Balk - 20-1-2017, 8:30 (Update 20-1-2017, 8:30)

De verdachte man liep kwam uit een steeg lopen en zette het op een lopen toen de politie zijn identiteitsbewijs wilde controleren. Hij verzette zich vervolgens tegen zijn aanhouding en kreeg handboeien om. De verdachte is naar het politiebureau gebracht en de zaak wordt onderzocht.