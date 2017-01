Teylingereind neemt afstand ’sjoemelprijs’

SASSENHEIM - „We zijn teleurgesteld en voelen ons beetgenomen”, zegt Esther Overweter, directeur van de justitiële jeugdinrichting Teylingereind. De jeugdgevangenis heeft zich teruggetrokken uit de prijzenregen ’Best Presterende Werkgever 2016’, omdat de organisator Nationale Business Succes Award (NBSA)sinds de uitzending van tv-programma Rambam onder vuur ligt.

Door Roy Hazenoot - 21-1-2017, 6:45 (Update 21-1-2017, 6:45)

De programmamakers ontdekten dat het prijzencircus doorgestoken kaart is. De ’winnaars’ betaalden elk 12.750 euro om in hun branchecategorie bovenaan de lijst te eindigen. Volgens de onderzoekers werd voor elk deelnemend bedrijf een aparte categorie in...