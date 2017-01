Steun voor drones op Valkenburg groot

Archieftoto Hielco Kuipers Marinevliegkamp Valkenburg was in januari 2015 voor het laatst toegankelijk voor publiek.

VALKENBURG - Een Unmanned Valley op voormalig marinevliegkamp Valkenburg kan ervoor zorgen dat de provincie Zuid-Holland ’dé motor van de aero-space industrie van Nederland’ wordt. Dat schrijven Bas Brekelmans (wethouder Teylingen) en Jan Rijpstra (burgemeester Noordwijk) in een brief aan de statenleden. Het is voor het eerst dat vijf bollengemeenten zich duidelijk uitspreken vóór de ontwikkeling van een test- en kenniscentrum voor drones.

Door Alieke Hoogenboom a.hoogenboom@hollandmediacombinatie.nl - 20-1-2017, 17:45 (Update 20-1-2017, 17:45)

Ook gedeputeerde Adri Bom-Lemstra staat achter het plan van Katwijk om de drone-industrie op die locatie een kans te...