Al veertig jaar snoepgoed op Katwijkse weekmarkt

Foto Hielco Kuipers

KATWIJK - Van kruidenierswaren naar de verkoop van snoepgoed en chocolade. Martien Kalkman nam in 1977 de standplaats op de weekmarkt in Katwijk aan Zee van zijn vader over.

De graag geziene verkoper staat er nog steeds elke week. Vrijdag werd de Katwijkse jubilaris door wethouder Jacco Knape verrast met een bloemetje. Ook zijn collega-marktkoopman Hans Schoen, die onder andere gordijnenstof verkoopt, staat al veertig jaar elke week op het plein. Hij kon door persoonlijke omstandigheden niet aanwezig zijn om het boeket in ontvangst te nemen.