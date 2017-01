Massaal protest tegen mast in Lisse

LISSE - Tegen de komst van een telefoonmast op de hoek Stationsweg-Westelijke Randweg is tamelijk massaal bezwaar aangetekend door omwonenden. Liefst 46 Lissenaren dienden een protest in. Zij gingen deze week op bezoek bij de commissie bezwaarschriften en klachten van de gemeente.

Door Ed Olivier - 22-1-2017, 12:45 (Update 22-1-2017, 12:45)

Henk Koster, oud-directeur en -tuinarchitect van Keukenhof en bewoner van de Von Bönninghausenlaan, is een van de klagers. ,,De communicatie van de gemeente Lisse over de plaatsing van de zendmast was tegenstrijdig, onvolledig en niet netjes’’, zei de Lissenaar, die...