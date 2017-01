Revolutie in gemeenteland

NOORDWIJK - Na de overheveling van zorgtaken van de rijksoverheid naar de gemeenten, wacht een volgende ingrijpende operatie. Noordwijk is na Westvoorne de tweede plaats waar vooruit wordt gelopen op de landelijke invoering van de Omgevingswet in 2019. Gevolgen: meer initiatief bij de burger, een totaal andere werkwijze voor de ambtenaren en - wellicht het belangrijkste - vermindering van de bureaucratie. Kortom een revolutie in gemeenteland.

Door Peter van der Hulstp.van.der.hulst@hollandmediacombinatie.nl - 22-1-2017, 12:46 (Update 22-1-2017, 12:46)

Op tafel liggen zeven indrukwekkende rapporten. De bijna tweehonderd pagina’s vormen tezamen de nieuwe omgevingsvisie, een...