Auto ondersteboven in water in Noordwijkerhout

Foto’s: Leon Gielen Bekijk Fotoserie

NOORDWIJKERHOUT - Een auto is te water geraakt bij de kruising tussen de Maandagsewetering en Schelftweg in Noordwijkerhout. De auto raakte van de weg, ramde een boompje en belandde ondersteboven in de sloot.

Door Internetredactie - 22-1-2017, 13:41 (Update 22-1-2017, 13:42)

Twee inzittenden wisten het wrak te verlaten. De ambulancedienst ving de slachtoffers op. De hulpdiensten werden massaal gealarmeerd maar de brandweer hoefde uiteindelijk niet ingezet te worden.