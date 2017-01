Geen treinen tussen Haarlem en Voorhout

Foto: ANP

HAARLEM - Tussen Haarlem en Voorhout rijden maandagmiddag geen treinen. Dit heeft te maken met een aanrijding met een persoon.

Door Jan Balk - 23-1-2017, 16:09 (Update 23-1-2017, 16:36)

De extra reistijd bedraagt volgens de NS meer dan een uur. De verstoring is naar verwachting rond 18:30 uur verholpen.

Reizigers tussen Alkmaar en Leiden wordt geadviseerd om te reizen via Sloterdijk en Schiphol. Reizigers tussen Leiden en Amsterdam CS of Haarlem kunnen beter omreizen via Schiphol.