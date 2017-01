Tespelduyn ’s lands beste vergaderlocatie

Archieffoto Tino Stulen Tespelduyn.

NOORDWIJKERHOUT - Landgoed/golfbaan Tespelduyn in Noordwijkerhout is uitgeroepen tot beste vergaderlocatie van Nederland. Een apetrotse directeur Peter Duivenvoorden nam maandag in Slot Zeist de prijs in ontvangst.

Door Paul de Vlieger - 23-1-2017, 18:46 (Update 23-1-2017, 18:46)

De eretitel ’Beste vergaderlocatie van west-Nederland’ veroverde Tespelduyn al eind vorig jaar. Met die prijs plaatste het bedrijf zich automatisch voor de landelijke finale. ,,En laten we die nou nog winnen ook. Gastheer Hans Kazan heeft het zojuist bekendgemaakt’’, meldde een blije Duivenvoorde maandag in de vooravond via de telefoon.

De verkiezing werd georganiseerd door het vaktijdschrift ’Meetings’. Duivenvoorden: ,,Dat is hét blad op het gebied van meetings en events. En daarom is het heel eervol om dit te winnen. Niet slecht toch, voor een bedrijfje dat nog maar zes jaar bestaat?’’

Tespelduyn liet bij de verkiezing zeven andere genomineerden achter zich: Hanze Plaza in Groningen, Conservatorium Hotel in Amsterdam, Oud London in Zeist, het Mauritshuis in Den Haag, Van der Valk A7 in Zuidbroek, Van der Valk Uden-Veghel in Uden en het Wereldmuseum in Rotterdam.