Noordwijk zet eerste stap richting nieuwe Grent

Foto Leidsch Dagblad Het zuidelijke deel van De Grent behoudt ook in de nieuwe plannen een horecabestemming.

NOORDWIJK - Met de publicatie van het rapport ’Don’t Panic’ is een eerste voorzichtige stap gezet naar de herontwikkeling van De Grent. De uitgaansstraat van Noordwijk heeft al jaren met een teruglopend bezoekersaantal te maken, met leegstand tot gevolg. In het rapport staat een actieprogramma om van de prominente plek in de badplaats weer aan aantrekkelijke plek te maken. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de ondernemers.

Door Peter van der Hulst - 24-1-2017, 10:52 (Update 24-1-2017, 10:52)

In het rapport wordt geconcludeerd dat het tijd is voor verandering. Zowel op korte...