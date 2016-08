N11 bij Hazerswoude-Rijndijk afgesloten door gekantelde vrachtwagen

Foto’s: Toon van der Poel Bekijk Fotoserie

HAZERSWOUDE-RIJNDIJK - Op de N11 bij Hazerswoude-Rijndijk is vrijdag een vrachtwagen gekanteld. In verband met het ongeval was de weg enige tijd afgesloten.

Door Jan Balk - 26-8-2016, 13:32 (Update 26-8-2016, 14:54)

Het ongeval gebeurde tussen Alphen aan den Rijn en de aansluiting met de A4. De vrachtwagen viel bij de oprit tijdens het invoegen op zijn kant. De bestuurder raakte niet gewond.

File

De VID meldt het incident op Twitter. De politie meldt op hetzelfde medium dat de weg weer open is.