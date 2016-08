Hoger beroep in krakerszaak

LEIDEN - Het openbaar ministerie gaat in hoger beroep tegen de beslissing van de politierechter om de strafzaken tegen vijf vermeende krakers uit Leiden niet in behandeling te nemen.

Door Annet van Aarsen - 29-8-2016, 8:00 (Update 29-8-2016, 8:00)

Openbaar ministerie zegt dat de strafdossiers wél zijn aangeleverd bij de rechtbank

De politierechter verklaarde vorige week het OM niet ontvankelijk bij de vervolging van de vijf, die ervan worden verdacht dat ze betrokken waren bij het kraken van het voormalige Mexx-gebouw aan de Rooseveltstraat in januari 2013.

Hij kon de zaken niet in behandeling nemen omdat hij niet beschikte over de volledige dossiers. Pas tijdens de zitting vernam hij dat de kwestie een lange voorgeschiedenis had, met eerdere zittingen bij een snelrechter en bij het hof. ,,Zo kan ik niet werken’’, zei de rechter.

Indertijd zijn vijftien mensen opgepakt, van wie er vorige week acht waren opgeroepen om naar de rechtbank te verschijnen. Van die acht zijn er twee vrijgesproken: een jongen en een meisje die soep en dekens kwamen brengen en die buiten het kraakpand zijn aangehouden. Een jongen had een dagvaarding gekregen maar de rechtbank had van hem helemaal geen gegevens. Hij werd weggestuurd.

En in de vijf andere zaken luidde het oordeel dus: niet ontvankelijk.

Het openbaar ministerie meldt dat het niet heeft verzaakt bij het verspreiden van de strafdossiers. ,,. Navraag heeft inmiddels geleerd dat deze dossiers door het OM wél zijn aangeleverd’’, meldt een woordvoerder.

Hij zegt dat het openbaar ministerie niet in beroep gaat tegen de twee vrijspraken. Het gerechtshof zal zich wel buigen over de zaken waarin het openbaar ministerie volgens de politierechter niet ontvankelijk is. Als het hof het OM gelijk geeft, moeten deze strafzaken opnieuw naar de politierechter.

Advocaat Jos Hemelaar is verbaasd over het hoger beroep. ,,Ontzettend vervelend voor de mensen om wie het gaat’’, zegt hij.. De advocaat vindt dat de redelijke termijn waarbinnen iemand vervolgd kan worden nu al veruit is overschreden. ,,En straks zijn we vijf jaar verder, dit kan je toch niet blijven doen?’’