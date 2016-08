Zoeterwoudse wil voedselbank voor ouderen

ZOETERWOUDE - Ze wil in december een kerstdiner voor eenzame ouderen organiseren en in januari een online ’voedselbank’ lanceren. De Zoeterwoudse Stèphanie Ouwehand heeft met haar kersverse Stichting Liefkoos grote plannen.

Door Laura Heerlienl.heerlien@hollandmediacombinatie.nl - 26-8-2016, 16:33 (Update 26-8-2016, 16:45)

Online, zodat niemand zich hoeft te schamen

Met de online voedselbank wil ze voorkomen dat ouderen afhaken vanwege bijvoorbeeld schaamte. ,,Je hoeft je niet in te schrijven bij een voedselbank, je hoeft er ook niet naartoe. Ik heb contacten in de zorgwereld en het is de bedoeling dat de hulpverleners mij ouderen gaan aandragen die het financieel moeilijk hebben. Gezinnen die maandelijks geld over hebben kunnen geld doneren, waarmee wij de pakketten samenstellen. De supermarkt bezorgt het boodschappenpakket, niemand in de straat die er achter komt dat het om een donatie gaat. En als sponsor weet je meteen waar je geld naartoe gaat.”

Eenzaamheid is het tweede probleem dat de Zoeterwoudse wil aanpakken. ,,Op Eerste Kerstdag organiseer ik daarom samen met WIJdezorg op de zorglocatie Emmaus in Zoeterwoude een gratis kerstdiner voor zo’n zeventig ouderen.”

Meer informatie is te vinden op stichtingliefkoos.nl.