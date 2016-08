Oud-bestuurder ROC Leiden pleit voor parlementaire enquête

LEIDEN/ROTTERDAM - Zou het niet veel beter zijn wanneer de oud-bestuurders van het ROC Leiden zich voor een parlementaire enquête zouden moeten verantwoorden in plaats van voor de rechter? Die suggestie doet voormalig lid van de Raad van Toezicht en huidig bestuursvoorzitter van de Hogeschool Rotterdam Ron Bormans. Bormans is één van de dertien oud-bestuurders tegen wie het ROC een schadeclaim van in totaal 40 miljoen euro heeft ingediend.

Door Ruud Sep - 26-8-2016, 20:09 (Update 26-8-2016, 20:50)

Bormans laat via een woordvoerder weten de gang naar de rechter van het...