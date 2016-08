’Welkom aan alle T. rexbotjes’

LEIDEN - Freek Vonk is een man van superlatieven. ’Te gek’ is het dat dit ’ontzettend oude’ reptiel nu zijn ’laatste rustplaats in Leiden heeft gevonden’. Ademloos luisterden de ongeveer 300 schoolkinderen toe, die, versierd en wel, met hun meesters en juffen gistermorgen naar de Beestenmarkt in Leiden waren gekomen om T. rex Trix in de stad te verwelkomen. Op verzoek van Klokhuispresentator Bart Meijer wilden zij wel ’Trix! Trix!’ scanderen, maar luider klonk het ’Freek! Freek!’ toen de boomlange televisiepresentator met de brede kaken op het podium verscheen.

Door Wilfred Simons - 26-8-2016, 21:35 (Update 26-8-2016, 21:57)