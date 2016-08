Politiewagen op weg naar vechtpartij raakt betrokken bij aanrijding in Leiden

LEIDEN - Een politiewagen is in de nacht van vrijdag op zaterdag met een personenauto in botsing gekomen op de kruising Churchilllaan/Voorschoterweg in Leiden.

De politie was met meerdere eenheden onderweg naar Voorschoten voor een vechtpartij, toen het op de kruising mis ging.

Bij de aanrijding raakte niemand gewond. De verkeersongevallenanalyse uit Rotterdam heeft onderzoek naar de exacte toedracht gedaan. Het is niet bekend of de politiewagen met zwaailicht en sirene reed.