Nieuwe zorgkwekerij open

KAAG EN BRAASSEM - Wethouder Floris Schoonderwoerd denkt dat in het tuinbouwgebied van Kaag en Braassem meer (arbeids)gehandicapten aan het werk kunnen.

Door Annelies Karman a.karman@hollandmediacombinatie.nl - 27-8-2016, 10:11 (Update 27-8-2016, 10:12)

,,In dit gebied is veel werkgelegenheid bij kwekerijen’’, weet Schoonderwoerd. ,,Er zijn heel veel handjes nodig. Nu wordt het werk vaak ingevuld door arbeidsmigranten. Maar de komende maanden willen we kijken of er ruimte is voor mensen met een beperking.’’

De nieuwe zorgkwekerij de Florahoeve is wat hem betreft dan ook een schot in de roos. Vandaag is de officiële opening van de kwekerij in Roelofarendsveen en maandag begint de eerste medewerker. ,,Het mooie van dit initiatief is dat het is gericht op leerlingen in het speciaal onderwijs. Daar is nu echt een probleem in de aansluiting op de arbeidsmarkt. Voorheen konden jongeren die buiten de boot vielen, nog terecht bij de sociale werkvoorziening.’’ Vanwege bezuinigingen worden daar geen nieuwe mensen meer aangenomen.

De Florahoeve in Roelofarendsveen is een kleinschalige dagopvang en een plek om werkervaring op te doen voor jongeren met een verstandelijke beperking. Eigenaren zijn Marsha Outhuis en haar partner Dennis van der Meer. De ouders van Van der Meer wonen aan de Floraweg en kweken er gipskruid. Outhuis en Van der Meer beginnen daar de Florahoeve. Ze blijven allebei ook werken op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen.

,,Mensen met een beperking moeten een plekje krijgen in het bedrijfsleven’’, legt Outhuis uit. ,,Het lijkt ons leuk om een schakel te zijn. Ze zijn vaak goed en kunnen het. Alleen hebben ze een opstap nodig.’’

De Florahoeve gaat open op maandagen en vrijdagen. Outhuis is er dan om de cliënten te begeleiden, samen met haar schoonvader Piet van der Meer. Ze kunnen hun medewerkers klaarstomen voor werk bij een kweker in de buurt. ,,We willen daar bij bemiddelen en de begeleiding blijven doen’’, legt Outhuis uit.

De schakel tussen zorgkwekerij en bedrijfsleven is volgens wethouder Schoonderwoerd precies waar nu behoefte aan is. ,,Die kant gaan we door de Participatiewet op. Ik word heel blij van de ambities van de Florahoeve.’’

Zorgboerderijen hebben het in deze tijd zwaar. Hoe komen Outhuis en Van der Meer erop om juist nu te beginnen? ,,We weten van te voren dat het moeilijk is om budget te krijgen’’, reageert Outhuis. ,,We zijn er dus op ingesteld. We hebben geen contract met de gemeente, dus ouders moeten zelf het geld beheren in een persoonsgebonden budget als ze willen dat hun kind hier naartoe kan. Dat is best lastig tegenwoordig. Maar we geloven dat kinderen er profijt van zullen hebben en dat het gaat lukken.’’

Wat prettig is voor Outhuis en Van der Meer, is dat ze allebei ook hun vaste baan houden en dus niet financieel afhankelijk van zijn van de Florahoeve. Daarnaast kunnen ze aansluiten bij een bestaand bedrijf, zonder dat grote startinvesteringen nodig zijn.

De opening van de Florahoeve is vandaag van 14.00 tot 17.00 uur, Floraweg 17, Roelofarendsveen.