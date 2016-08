Eindelijk eigen plek voor Leo Kannercollege

Foto Hielco Kuipers Nog een paar klusjes en het Leo Kannercollege is er helemaal klaar voor om maandag de leerlingen te ontvangen. Bekijk Fotoserie

LEIDEN - Met de oplevering van het nieuwe schoolgebouw aan de César Franckstraat in Leiden heeft het Leo Kannercollege na negen jaar eindelijk een eigen, voor de autistische leerlingen geschikte plek. Het voelt als een erkenning voor het personeel en de leerlingen.

Door Janneke Dijke - 27-8-2016, 16:48 (Update 27-8-2016, 16:48)

De verschillen met het naastgelegen, oude onderkomen van de school voor vmbo, havo en vwo zijn enorm. Practicumles bij de vakken scheikunde, natuurkunde en biologie bestond voorheen nauwelijks; er was geen lokaal voor. In de nieuwbouw is een prachtig practicumlokaal...