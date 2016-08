Voorschotens winkelcentrum Hofland in een moderner jasje

Marieta Kroft Winkelcentrum Hofland in de de wijk Noord-Hofland in Voorschoten wordt verbouwd.

VOORSCHOTEN - Na jaren van plannen maken, is de renovatie van winkelcentrum Hofland in Voorschoten in volle gang. Sinds drie weken wordt achter de schermen gewerkt aan de uitbreiding van de Jumbo. Komende maanden wordt het hele winkelcentrum in een ’moderner jasje’ gestoken.

Door Marieta Kroft - 27-8-2016, 19:00

Alphons Peek, compagnon van eigenaar Laurent Roemer van de Jumbo in Voorschoten en Heemskerk, en bedrijfsleider Wim van Zon vertellen in hun kantoor over de uitbreiding van de supermarkt. Intussen doen mensen er gewoon hun boodschappen. Hoorbaar, maar voor het publiek slechts zichtbaar via een raam, is het eruit drillen van de vloer. „Dat is vrijdag klaar”, zegt Peek deze woensdag.

De heropening staat op 23 november gepland. De supermarkt breidt uit van 1000 naar 1400 vierkante meter. Dat kan na het vertrek van de Rabobank en door een van de drie passages bij de nieuwbouw te betrekken. Van Zon verwacht straks zo’n dertig parttimers extra te kunnen aantrekken. „Ik denk dat we de 150 medewerkers gaan aanstippen.”

Niet alleen de Jumbo, maar het hele wijkwinkelcentrum krijgt de komende maanden een nieuw uiterlijk. De voor Hofland zo typerende luifels in het dak gaan weg. Ervoor in de plaats komt een dak met aan de zijkant ramen. Er komen andere tegels op de vloer. En ook aan de wand komen tegels. „Je krijgt een heel ander beeld”, vertelt Van Zon tijdens een rondleiding in het tien winkels tellende complex.

Het winkelcentrum is van een particuliere belegger. Beheerder en ontwikkelaar is Alexander de Haast van Lex en Co Winkelvastgoed. Hij legt uit dat Hofland met zijn tijd mee moet. „Als winkelcentra in de omgeving worden gemoderniseerd, kan Hofland niet achterblijven. Bovendien heeft dit centrum een hoge waardering gekregen in het Leidse winkelplan.”

De mannen zijn blij met de renovatie. „We zijn straks weer voor tien jaar klaar.”