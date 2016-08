Ruim driehonderd deelnemers aan de tweede Obstacle Run in Roelofarendsveen

Foto Taco van der Eb

ROELOFARENDSVEEN - Rennen langs hindernissen en rollen door modder. Dat deden de circa 300 deelnemers van de tweede editie van de Obstacle Run in Roelofarendsveen zaterdag.

Het evenement werd georganiseerd door Back to Basic, dat gespecialiseerd is in uitdagende sportactiviteiten. Tussen de zestig en zeventig kinderen en circa 250 volwassenen renden mee rondom Park Wijde Aa. Ze gingen door sloten, over hekken en over autobanden. De sportievelingen werden na hun prestatie in de watten gelegd. Zo konden ze bijvoorbeeld in een hottub ontspannen in het warme water.