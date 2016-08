Overburen Plantage Oude Wetering nemen afstand van beschuldigingen: ’We moeten hier samen leven’

archieffoto Het dichtgetimmerde pand aan de Plantage in Oude Wetering.

OUDE WETERING - De overburen van de familie Bloem zeggen niet gelobbyd te hebben tegen de bouw van een nieuw huis aan de Plantage. „Wij hebben niemand beïnvloed”, reageren ze op de aantijgingen die het echtpaar onlangs in deze krant maakte. „Wat we wél gedaan hebben, is politieke partijen via de mail vragen naar hun visie hierop. Die adressen hebben we gewoon via de gemeentewebsite gevonden. Een aantal vroeg ons ze op de hoogte te houden. Dat hebben we gedaan.”

Door Robert Toret - 28-8-2016, 21:05 (Update 28-8-2016, 21:05)

Herbert en...