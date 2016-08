Tweede succesvolle editie Leidse Wildernis Festival

Taco van der Eb Veel bezoekers aan het Wildernis Festival zitten op een van de strobalen of op van huis meegebrachte kleedjes.

LEIDEN - Niet alleen muziek, ook theater, een vintage markt en een waar kinderparadijs vulden gisteren polderpark Cronesteyn in Leiden. Hier vond namelijk de tweede succesvolle editie van het Leidse Wildernis Festival plaats.

Door Vera van der Kaap - 28-8-2016, 21:12 (Update 28-8-2016, 21:12)

’Would you kiss me? Would you love me?’ Het zijn vragen die centraal staan in het dansact van Jamie de Groot. Op het kleine podium ’De Schouwburcht’ beelden hij en zijn danspartner Mayke van Veldhuizen al dansend de wanhopige online zoektocht naar de perfecte partner uit. Met de begeleidende...