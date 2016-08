Geen langere treinen in de spits

Foto: ANP

LEIDEN/ALPHEN - Er komen geen langere treinen in de spits tussen Utrecht en Leiden. Reizigers moeten dus rekening blijven houden met overvolle treinen.

Door Marieta Kroft - 28-8-2016, 21:14 (Update 28-8-2016, 21:28)

Hoewel de NS bezig is met het uitbreiden van het aantal zitplaatsen op drukke trajecten, is een langere trein op het traject Utrecht - Leiden niet mogelijk, schrijft Ron Schneider, directeur Consumentenmarkt bij de NS. De belangrijkste reden hiervoor is de verbouwing van het station Utrecht Centraal, waardoor niet alle perrons beschikbaar zijn.

Schneider wijst op de Reisplanner Xtra App, waarop met één, twee of drie poppetjes een indicatie kan worden gegeven van de drukte in een bepaalde trein. Reizigers kunnen via deze app zelf ook de drukte aangeven.